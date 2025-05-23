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Saras Jasikevicius: 'Umarım finalde daha iyi oynarız'

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#Fenerbahçe#Euroleague#Jasikevicius
Saras Jasikevicius: Umarım finalde daha iyi oynarız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 21:33

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas , Euroleague Final Four yarı finalinde Panathinaikos'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Euroleague'de Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız. Maçtan önce böyle oynayacağımızı söyleseniz mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.

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Geçen sezonun şampiyonunu yendiklerini belirten Jasikevicius, "Umarım finalde daha iyi oynarız." dedi.

Jasikevicius, "Maçta farkı bir türlü açamadık. Daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Burada iyi basketbol beklemek zor. Bu mümkün değil. Gerginlik ve tansiyon seviyesi çok yüksek. En iyi oyunumuzu oynamak zorunda değiliz. Sadece daha akıllıca davranmamız gerekir. Biz de böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

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#Fenerbahçe#Euroleague#Jasikevicius

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