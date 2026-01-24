Sara'dan Manchester City vurgusu: 'Kesinlikle sezonun maçı!'

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından ise sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş, açıklamalarda bulundu.

KAAN AYHAN: İKİ KUPADA DA ŞANSIMIZ YÜKSEK

"İkinci yarıda bence konsantrasyon seviyesi arttı bizim takımda. Maça gayet iyi, istediğimiz gibi başladık. 1-0'dan sonra baskıyla 2-0'ı bulsak daha kolay olabilirdi ama rakip de ilk yarıda güçlüydü. İkinci yarının başında hem baskı hem konsantrasyonu yüksek tuttuk. Ondan sonra kontrol altına aldık. Mutluyuz. Taraftarımız geldi, onlar için de mutluyuz. İnşallah bu hafta bizim için başladığı gibi biter.

Sakatlık

Şu anda iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı benim. Takıma katkımı arttırmak istiyorum. Bu kadronun 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince hepimiz katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz.

Haberin Devamı

Manchester City

Hepimiz biliyoruz önemli bir maç, önemli bir rakip. Bu aşamanın son maçı olması önemini yükseltiyor. Galip gelmeye çalışacağız. Manchester City'nin oyunu belli. Buna göre hazırlanacağız. Grup aşamasını, fikstürü galibiyetle bitirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçmek ve orada da başarılı olmak. Elimizden geldiği gibi mücadele edeceğiz. Şampiyonluk yarışı da var. İki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder."

KAZIMCAN KARATAŞ: OKAN BURUK GENÇLERE ÇOK ÖNEM VERİYOR

"Hafta içinde değerli bir puan aldık Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçta 3 puan için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu sergiledik ve 3 puanı aldık.

Hoca, gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri güzel. Kendimi sahada güvende hissediyorum.

Bu zorlu şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim."

GABRIEL SARA: BİTİRİŞ KONUSUNDA ÇALIŞIYORUM

"Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Topa sahip olmalarına izin verdik. İkinci yarı daha farklıydı bizim için.

Türkiye'ye gelmeden önce diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum. Attığım gollerle ilgili iyi hissediyorum.

Haberin Devamı

Kesinlikle bu sezonun en önemli maçı olacak (Manchester City). İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlanacağız."