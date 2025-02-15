Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara maçında oynayacak mı? Portekiz Süper Ligi maçı canlı izle!

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Benfica, bu akşam Santa Clara deplasmanında sahada olacak. Sporting Lizbon'un ardından ligde 2. sırada yer alan Benfica, maçtan puanla dönmek istiyor. Ev sahibi ekip ise ligde 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadelede gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de. İşte Santa Clara-Benfica maçı canlı yayın bilgisi...

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Santa Clara ve Benfica bu akşam (15 Şubat Cumartesi) saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Benfica ekibi, zirvenin 4 puan uzağında. Her iki ekip de sahadan puanla dönmek istiyor.

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Estádio de São Miguel'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.