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Şanssızlık Edin Dzeko'nun yakasını bırakmıyor!

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig
Şanssızlık Edin Dzekonun yakasını bırakmıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 07:00

Fenerbahçe kaptanının 13 Şubat'ta sağ eli, 21 Mart'ta da burnu kırıldı.

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Bosna-Hersek Milli Takımı’nın geçtiğimiz cuma günü Romanya’yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta burnu kırılan Edin Dzeko, İnstagram’dan paylaştığı fotoğraflarda suratının son halini gözler önüne serdi.

Fenerbahçeli futbolcu, görsellerin altına, “Ya hepsi ya hiç” notunu düştü. Bosna-Hersek’in bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı maçta oynamayacak olan Dzeko, yarın İstanbul’a gelecek.

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Bosnalı yıldızın 28 Mart Cuma günü Fenerbahçe’nin deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçta maskeyle forma giymesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerin 13 Şubat’ta Anderlecht’i 3-0 yendiği karşılaşmada da sağ eli kırılan Edin Dzeko, o günden bu yana maçlara atelle çıkıyor.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig

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