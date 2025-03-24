Şanssızlık Edin Dzeko'nun yakasını bırakmıyor!

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Bosna-Hersek Milli Takımı’nın geçtiğimiz cuma günü Romanya’yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta burnu kırılan Edin Dzeko, İnstagram’dan paylaştığı fotoğraflarda suratının son halini gözler önüne serdi.

Fenerbahçeli futbolcu, görsellerin altına, “Ya hepsi ya hiç” notunu düştü. Bosna-Hersek’in bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı maçta oynamayacak olan Dzeko, yarın İstanbul’a gelecek.

Bosnalı yıldızın 28 Mart Cuma günü Fenerbahçe’nin deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçta maskeyle forma giymesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerin 13 Şubat’ta Anderlecht’i 3-0 yendiği karşılaşmada da sağ eli kırılan Edin Dzeko, o günden bu yana maçlara atelle çıkıyor.