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Şanlıurfaspor'da Giray Küçük yeniden başkan

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#1. Lig#Şanlıurfaspor#Giray Küçük
Şanlıurfasporda Giray Küçük yeniden başkan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 12:55

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulunda Giray Küçük, yeniden başkanlığa seçildi.

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Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olan Giray Küçük, geçerli oyların tamamını aldı.

Mali ve idari raporlar ile tüzük değişikliğinin onaylandığı toplantıda konuşan Başkan Küçük, Türkiye'de düşük bütçeyle iyi takım oluşturan ender kulüplerden biri olduklarını söyledi.

Şeffaf bir yönetim anlayışı ile kulübü idare etmeye devam edeceklerini vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Kongreye gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi sürdürelim istiyoruz. Şanlıurfaspor'un geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Önümüzdeki dönemde hem sportif başarılar hem de kulübün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Takımımız kuruluşundan itibaren kendi kaynaklarıyla idare etmekte zorlanmıştır. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma bu zorlu yolculukta bizimle omuz omuza oldukları için teşekkür ediyorum. Her türlü cefayı, çileyi çekmeyi göze alarak yanımızda olanlar var. Şehir olarak yönetim kurulumuza sahip çıkıp arkalarında duralım, morallerini bozmayalım. Görevimizi en iyi şekilde sonuna kadar devam ettirelim."

 

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#1. Lig#Şanlıurfaspor#Giray Küçük

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