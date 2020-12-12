Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.