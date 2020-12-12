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GeriFutbol Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 12.12.2020 - 22:58 | Son Güncelleme:

Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

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