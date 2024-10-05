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Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor karşısında 3 golle kazandı!

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#Şanlıurfaspor#Yeni Malatyaspor#1. Lig
Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor karşısında 3 golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 21:20

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti.

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Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendi.

Maçtan dakikalar

20. dakikada, Kayode ceza sahasına gelen ortada pasını kafayla Malle’ye gönderdi. Kale ağzında topla buluşan Malle’nin kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı çeldi.

35. dakikada, defanstan gönderilen topu alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Güneş'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

53. dakikada, savunmadan seken topu önünde bulan Malle'nin ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

73. dakikada, Forsel’in arka direğe yaptığı ortada Malle kafa vuruşuyla kale önünden topu filelere gönderdi. 2-0

79. dakikada, ceza sahasına giren Forsel’in vuruşunu kaleci ayaklarıyla çeldi. Malle, dönen topu filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0

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89. dakikada, rakibine faul yapan Mboula sarı kart gördü. Tavsiye üzerine VAR’a giden hakem Adnan Deniz Kayatepe, sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösterdi.

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#Şanlıurfaspor#Yeni Malatyaspor#1. Lig

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