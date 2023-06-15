Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi! (Bucaspor 0-3 Şanlıurfaspor)

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TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Final maçında Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti.
TFF 2. Lig'den Çorum FK ve Kocaelispor daha önce 1. Lig'e yükselmişti.
BUCASPOR 1928 0-3 ŞANLIURFASPOR
GOL: 36' Behlül, 52' Mert Çapar, 56' Mert Çapar
İlk yarı sonucu: 0-1
İLK 11'LER
Bucaspor 1928: Kıvanç, Abdullah, Onur, Erhan Kartal, Saruhan, Furkan, Erhan Çelenk, Berke, Çağrı, Mehmet Fuat, Ahmet
Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet, Feyyaz, Cumalı, Behlül, Erkam, Mehmet Alp, Mert, Kemal