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Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi! (Bucaspor 0-3 Şanlıurfaspor)

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#TFF 1. Lig#Bucaspor 1928#Şanlıurfaspor
Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lige yükseldi (Bucaspor 0-3 Şanlıurfaspor)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 20:54

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükeldi. 1. Lig'e daha önce Çorum FK ve Kocaelispor yükselmişti.

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TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Final maçında Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti.

TFF 2. Lig'den Çorum FK ve Kocaelispor daha önce 1. Lig'e yükselmişti.

Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lige yükseldi (Bucaspor 0-3 Şanlıurfaspor)

BUCASPOR 1928 0-3 ŞANLIURFASPOR

GOL: 36' Behlül, 52' Mert Çapar, 56' Mert Çapar

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Bucaspor 1928: Kıvanç, Abdullah, Onur, Erhan Kartal, Saruhan, Furkan, Erhan Çelenk, Berke, Çağrı, Mehmet Fuat, Ahmet

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Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet, Feyyaz, Cumalı, Behlül, Erkam, Mehmet Alp, Mert, Kemal

 

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#TFF 1. Lig#Bucaspor 1928#Şanlıurfaspor

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