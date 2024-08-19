Şanlıurfaspor 3-1 Ümraniyespor

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Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Malle'nin pasında ceza sahası içinde Ofosu, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada Ahmet Gökbayrak'ın sert şutunda top Glumaç'a çarparak ağlarla buluştu. 2-0
76. dakikada Mehmet Büyüksayar, ceza sahasının içine girer girmez topu kalecinin üzerinden filelere yolladı. 2-1
90. dakikada Malle'nin şutunda, kaleci Cihan topu elinden kaçırınca Atakan Aybastı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Soydan, Mahmut Gülle
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu (Nafican Yardımcı dk. 84), Mboula, Ofosu (Fatih Eren dk. 84), Aly Malle, Landel, Hasan Hüseyin Acar (Hakan Erçelik dk. 84), Mehmet Coşkun (Sten Reinkort dk. 90+2), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Ahmet Gökbayrak (Atakan Aybastı dk. 74)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Furkan Şamil Çetin, Stefan Ashkovski, Amar Begiç, Cuma Menize
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Melih Okutan dk. 88) Serkan Göksu (Atalay Babacan dk. 63), Jurgen Bardhi, Barış Ekincier (Batuhan Çelik dk. 46), Cebio Soukou, Georgi Minchev, Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım, Bernardo Sousa (Mehmet Büyüksayar dk. 75), Dimitri Cavare (Hoti dk. 46)
Yedekler: Ubeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Kubilay Aktaş, Batuhan Arıcı, Emre Kaya
Teknik Direktör: İlhan Özer
Goller: Ofosu (dk. 3), Glumaç (dk. 18 k.k.), Atakan Aybastı (dk. 90) (Şanlıurfaspor), Mehmet Büyüksayar (dk. 76) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)