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Şanlıurfaspor 3-1 Ümraniyespor

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#Şanlıurfaspor#Ümraniyespor#1. Lig
Şanlıurfaspor 3-1 Ümraniyespor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 00:05

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

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Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Malle'nin pasında ceza sahası içinde Ofosu, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Ahmet Gökbayrak'ın sert şutunda top Glumaç'a çarparak ağlarla buluştu. 2-0

76. dakikada Mehmet Büyüksayar, ceza sahasının içine girer girmez topu kalecinin üzerinden filelere yolladı. 2-1

90. dakikada Malle'nin şutunda, kaleci Cihan topu elinden kaçırınca Atakan Aybastı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Soydan, Mahmut Gülle

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu (Nafican Yardımcı dk. 84), Mboula, Ofosu (Fatih Eren dk. 84), Aly Malle, Landel, Hasan Hüseyin Acar (Hakan Erçelik dk. 84), Mehmet Coşkun (Sten Reinkort dk. 90+2), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Ahmet Gökbayrak (Atakan Aybastı dk. 74)

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Yedekler: Abdulkadir Sünger, Furkan Şamil Çetin, Stefan Ashkovski, Amar Begiç, Cuma Menize

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Melih Okutan dk. 88) Serkan Göksu (Atalay Babacan dk. 63), Jurgen Bardhi, Barış Ekincier (Batuhan Çelik dk. 46), Cebio Soukou, Georgi Minchev, Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım, Bernardo Sousa (Mehmet Büyüksayar dk. 75), Dimitri Cavare (Hoti dk. 46)

Yedekler: Ubeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Kubilay Aktaş, Batuhan Arıcı, Emre Kaya

Teknik Direktör: İlhan Özer

Goller: Ofosu (dk. 3), Glumaç (dk. 18 k.k.), Atakan Aybastı (dk. 90) (Şanlıurfaspor), Mehmet Büyüksayar (dk. 76) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)

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#Şanlıurfaspor#Ümraniyespor#1. Lig

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