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DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Şanlıurfaspor 0-2 Hekimoğlu Trabzonspor (Batuhan Karadeniz gol attı)

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Şanlıurfaspor 0-2 Hekimoğlu Trabzonspor (Batuhan Karadeniz gol attı)
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Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzonspor'a 0-2 yenildi.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Ahmet Deveci, Muhammed Munir Dadı

ŞANLIURFASPOR: Hakan- Göksu (Dk.63 İsmail), Galip, Mustafa Samican, Gökdeniz, İlker (Dk. 47 Hüseyin), Muhammed (Dk.76 Tarık), İhsan, Yunus, Enes, Mahmut (Dk.77 Mustafa)

HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: Abdülaziz- Uğur (Dk. 52 Volkan), Musa (Dk. 58 Berkay), Mehmet (Dk. 58 Samet), Serkan (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Eray, Burhan, Onur, Yasin, Bahadır, Batuhan (Dk. 65 Can)

SARI KARTLAR: Enes, Muhammed, Galip, (Şanlıurfaspor) - Bahadır, (Hekimoğlu Trabzon spor)
GOLLER: Dk. 8 Batuhan, Dk. 89 Can (Hekimoğlu Trabzonspor)

Konuk ekip, 8'inci dakikada Batuhan Karadeniz'in golüyle öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.

89'uncu dakikada sahneye çıkan Yasin skoru belirledi: 0-2.

 

Şanlıurfaspor 0-2 Hekimoğlu Trabzonspor (Batuhan Karadeniz gol attı)

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