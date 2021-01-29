SANGAL ESPORTS ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO Festivali 2020 – Orta Doğu Şampiyonasına Davet Edildi
eXTREMESLAND Asya ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO Festivali – Orta Doğu Şampiyonasını duyuruldu.
Bu duyuru ile birlikte bu yıl bölgede daha önceki turnuvalarda gösterdikleri başarılar ile isimlerinden söz ettiren 4 takıma ayrıca playofflar için davet gönderildi. Davet alan takımlar arasında ülkemiz adına SANGAL ESPORTS yer alıyor. Turnuvaya dahil olup playofflarda mücadele edecek diğer profesyonel takımlar şu şekilde; Yalla Esports, Nasr Esports ve For Glory Esports.
Orta Doğu bölgesi ülkeleri için 5 Şubat’ta başlayacak maçlar ile turnuvaya dahil olan takımlar turnuvanın tekli eleme formatlı açık elemelerine katılabilecekler. Açık elemelerden çıkacak en iyi 4 takım, playoff turunda davetli olan 4 takımın da katılımı ile $1000’lık ödül ve Orta Doğu Şampiyonluğu için mücadele edecek.
Zowie markasının espor yetkilileri konu ile ilgili “Orta Doğu bölgesinde çok sayıda CS:GO takipçisi bulunuyor. Bu nedenle CS:GO’ya gönül veren bu takımlara ve oyunculara böyle bir turnuvada oynayıp kendini gösterebilme fırsatı sunabildiğimiz için çok mutluyuz.” olarak görüşlerini belirttiler. Tüm Asya’da gerçekleşecek bu etkinliğin Orta Doğu Şampiyonasında birinci takım $1.000, ikinci takım ise $500’lık ödülün sahibi olacak.
Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan bu turnuvaya takımınız ile katılmak isterseniz FACEIT aracılığı ile turnuvaya kayıt yaptırabilirsiniz. Turnuva son katılım tarihi 31 Ocak 2021.
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