SANGAL ESPORTS ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO Festivali 2020 – Orta Doğu Şampiyonasına Davet Edildi

Bu duyuru ile birlikte bu yıl bölgede daha önceki turnuvalarda gösterdikleri başarılar ile isimlerinden söz ettiren 4 takıma ayrıca playofflar için davet gönderildi. Davet alan takımlar arasında ülkemiz adına SANGAL ESPORTS yer alıyor. Turnuvaya dahil olup playofflarda mücadele edecek diğer profesyonel takımlar şu şekilde; Yalla Esports, Nasr Esports ve For Glory Esports.

Orta Doğu bölgesi ülkeleri için 5 Şubat’ta başlayacak maçlar ile turnuvaya dahil olan takımlar turnuvanın tekli eleme formatlı açık elemelerine katılabilecekler. Açık elemelerden çıkacak en iyi 4 takım, playoff turunda davetli olan 4 takımın da katılımı ile $1000’lık ödül ve Orta Doğu Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Zowie markasının espor yetkilileri konu ile ilgili “Orta Doğu bölgesinde çok sayıda CS:GO takipçisi bulunuyor. Bu nedenle CS:GO’ya gönül veren bu takımlara ve oyunculara böyle bir turnuvada oynayıp kendini gösterebilme fırsatı sunabildiğimiz için çok mutluyuz.” olarak görüşlerini belirttiler. Tüm Asya’da gerçekleşecek bu etkinliğin Orta Doğu Şampiyonasında birinci takım $1.000, ikinci takım ise $500’lık ödülün sahibi olacak.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan bu turnuvaya takımınız ile katılmak isterseniz FACEIT aracılığı ile turnuvaya kayıt yaptırabilirsiniz. Turnuva son katılım tarihi 31 Ocak 2021.