Sangal Esports, beyAz'ı Valorant kadrosuna kattı
Türkiye’nin en başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports, özellikle CS:GO takımının başarıyla isminden sıklıkla bahsettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Valorant takımını duyuran Sangal Esports, Berk "Rip" Tepe ve Muhammed "mini" Salman gibi başarılı isimleri kadrosuna dâhil ettikten sonra bir yeni transfer haberi daha geldi.
Team Mickalow’un eski CS:GO oyuncusu Beyazit "beyAz" Körpe, Sangal Esports’un Valorant takımının üçüncü ve en yeni üyesi oldu. Farklı Fransız espor organizasyonlarında oynayan beyAz, oynadığı takımların Avrupadaki liglerde çeşitli başarılar kazanmasında rol oynadı. CS:GO’dan Valorant’a ise StartedFromCS takımıyla geçiş yaptı. Cypher kahramanıyla akılda kalan anlar sergileyen beyAz, Sangal Esports’taki yerini aldı.
Channel switched— Sangal Esports (@sangalgg) October 6, 2020
Sangal Esports VALORANT ekibine hoş geldin @beyAzBEAST#believethemyth pic.twitter.com/xbCCVbILgR
beyAz’ın Sangal Esports’a katılmasıyla Valorant takımının güncel kadrosu şu şekilde:
- Berk "Rip" Tepe
- Muhammed "mini" Salman
- Beyazit "beyAz" Körpe
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