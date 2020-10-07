Sangal Esports, beyAz'ı Valorant kadrosuna kattı

Team Mickalow’un eski CS:GO oyuncusu Beyazit "beyAz" Körpe, Sangal Esports’un Valorant takımının üçüncü ve en yeni üyesi oldu. Farklı Fransız espor organizasyonlarında oynayan beyAz, oynadığı takımların Avrupadaki liglerde çeşitli başarılar kazanmasında rol oynadı. CS:GO’dan Valorant’a ise StartedFromCS takımıyla geçiş yaptı. Cypher kahramanıyla akılda kalan anlar sergileyen beyAz, Sangal Esports’taki yerini aldı.

beyAz’ın Sangal Esports’a katılmasıyla Valorant takımının güncel kadrosu şu şekilde: