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Sane'nin golü Almanya'ya galibiyeti getirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Almanya#Leroy Sane
Sanenin golü Almanyaya galibiyeti getirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 00:24

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane, Almanya'ya galibiyeti getiren 2. golü attı.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD ile Almanya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti.

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Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

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#Dünya Kupası#Almanya#Leroy Sane

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