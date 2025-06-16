Sane & İlkay yeniden Galatasaray'da buluşuyor!

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Bayern Münih’in dünyaca yıldızı Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak yılın ilk transfer bombasını patlatan Galatasaray, şimdi gözünü Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’a dikti. Sarı kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirme yolunda önemli mesafe kat etti. Geçtiğimiz günlerde eşi Sara ile İstanbul’a gelerek Galatasaray yöneticileri ile görüşen İlkay’ın, prensipte anlaşma sağladığı ve hatta oturacak ev bile baktığı öğrenildi. Halen Kulüpler Dünya Kupası’nda mücadele eden Manchester City ile ABD’de bulunan oyuncunun, turnuva dönüşünde İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor.

Bu sezon 50 maçta forma giydi

Galatasaray yönetimi, Manchester City’de büyük başarılara imza atıp 14 kupa kaldıran İlkay Gündoğan’ın hem kalitesi hem tecrübesi hem de liderlik özellikleriyle takıma büyük katkı yapacağına inanıyor. Sarı kırmızılıların İlkay transferinde karar kılmasının bir başka önemli nedeni, oyuncunun koyu Galatasaray taraftarı olması ve bunu her fırsatta dile getirmesi. Transfer gerçekleştiği takdirde İlkay Gündoğan, Manchester City ve Almanya Milli Takımı’nda yıllarca yan yana oynadığı Leroy Sane ile yeniden bir araya gelecek. İngiliz kulübünün, bu sezon 50 resmi maça çıkıp, 3 gol, 7 asist üreten futbolcuyu bedelsiz olarak gönderme ihtimalinin bulunduğu da öğrenildi.