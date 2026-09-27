×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sandro Tonali: 'Arda Güler'i durdurmalıyız'

Güncelleme Tarihi:

#Uluslar Ligi#Arda Güler#İtalya
Sandro Tonali: Arda Güleri durdurmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 20:01

A Milli Takım ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan İtalya'da Sanro Tonali, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İtalyan futbolcu Sandro Tonali, A Milli Takım ile oynayacakları maç öncesinde günümüzde futbolun çok daha zorlu hale geldiğini belirterek, Dünya Kupası’na katılamamanın takım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Belçika karşılaşmasının kendileri açısından zor geçtiğini aktaran Tonali, deneyimli futbolcuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Tonali, "Deneyimli oyuncular olarak sahada daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Takım halinde biraz daha zamana ihtiyacımız var. Belçika maçından çıkarmamız gereken dersler var. Bu formayı taşımak kolay değil. Genç oyunculara karşı daha anlayışlı olmalıyız ve herkes onlara destek vermeli. Geçmişi geride bırakıp yarın oynayacağımız 90 dakikaya konsantre olmamız gerekiyor" dedi. Türkiye’deki futbolun gelişimi ve gelecekte Süper Lig’de forma giyme ihtimaliyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tonali, şu an için böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRoberto Mancini: Türkiye çok iyi bir takım, elenmeyi hak etmedilerRoberto Mancini: 'Türkiye çok iyi bir takım, elenmeyi hak etmediler'Haberi görüntüle

Tonali, "Daha önce geleceğimle ilgili böyle bir şey düşünmedim. Türkiye’ye artık daha fazla kaliteli oyuncu ve yıldız geliyor. Birçok futbolcunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarıyla karşılaştığımızda, özellikle Türkiye’deki maçlarda oldukça zorlandık. Ancak benim geleceğim açısından Türkiye ile ilgili şu an için düşündüğüm bir şey yok" açıklamalarında bulundu.

İtalyan yıldız, Arda Güler için ise "Arda Güler kaliteli bir oyuncu. Onu durdurmamız gerekiyor, bizim için tehlikeli olabilir." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluslar Ligi#Arda Güler#İtalya

BAKMADAN GEÇME!