Sandro Tonali: 'Arda Güler'i durdurmalıyız'

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İtalyan futbolcu Sandro Tonali, A Milli Takım ile oynayacakları maç öncesinde günümüzde futbolun çok daha zorlu hale geldiğini belirterek, Dünya Kupası’na katılamamanın takım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Belçika karşılaşmasının kendileri açısından zor geçtiğini aktaran Tonali, deneyimli futbolcuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Tonali, "Deneyimli oyuncular olarak sahada daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Takım halinde biraz daha zamana ihtiyacımız var. Belçika maçından çıkarmamız gereken dersler var. Bu formayı taşımak kolay değil. Genç oyunculara karşı daha anlayışlı olmalıyız ve herkes onlara destek vermeli. Geçmişi geride bırakıp yarın oynayacağımız 90 dakikaya konsantre olmamız gerekiyor" dedi. Türkiye’deki futbolun gelişimi ve gelecekte Süper Lig’de forma giyme ihtimaliyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tonali, şu an için böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

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Tonali, "Daha önce geleceğimle ilgili böyle bir şey düşünmedim. Türkiye’ye artık daha fazla kaliteli oyuncu ve yıldız geliyor. Birçok futbolcunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarıyla karşılaştığımızda, özellikle Türkiye’deki maçlarda oldukça zorlandık. Ancak benim geleceğim açısından Türkiye ile ilgili şu an için düşündüğüm bir şey yok" açıklamalarında bulundu.

İtalyan yıldız, Arda Güler için ise "Arda Güler kaliteli bir oyuncu. Onu durdurmamız gerekiyor, bizim için tehlikeli olabilir." dedi.