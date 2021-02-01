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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Sandro Lima, Gençlerbirliği'nde!

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Sandro Lima, Gençlerbirliği'nde!
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin ekibi Tianjin Teda forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Futbola ülkesinin takımlarından Gremio Anapolis'te başlayan Sandro Lima; Rio Ave, Gil Vicente, Chaves gibi takımlarda oynadıktan sonra son olarak Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Teda'da görev yaptı.

Gençlerbirliğinin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza töreninde yer alan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Sandro Lima'nın başkent ekibine güç katacağına inandığını söyledi.

 

Sandro Lima, Gençlerbirliğinde

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