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1- UEFA, Avrupa kupaları görevlendirmelerinde hakem ve yardımcıları atıyor, 4. hakemi ülke federasyonları belirliyor. Her 1 ne kadar böyle olsa ve görevden alınsa da UEFA’nın Ivan Bebek ismini gördüğünde dikkatsizliğini neye bağlıyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: 2016’DAKi OLAY UEFA HAKEM KOMiTESi’NiN UMURUNDA DEĞiLDiR, O BiZDE OLUR

UEFA Hakem Komitesi’nin işi gücü yok bu konularda kayıt tutacak! Bu sadece bizde olur. Bir MHK’dan başka MHK’ya kalan miraslar, enkazlar. 2016’daki Braga maçı dönemi UEFA Hakem Komitesi Başkanı Collina’ydı. Şu anda Rosetti. Yani 6 yıl önceki durum umurlarında değildir. Peki ne oldu da değişti Ivan Bebek? UEFA 15-20 gün önce maçın hakemi atandı. Federasyon da 4. hakem Bebek’i görevlendirdi. Maça 2 gün kala hakemler UEFA sitesinde açıklandı ve Bebek protestoları da başladı. Konu öğrenilince Hırvat Federasyonu ve Ivan’la görüşüldü. Ivan da maçta ve sonrasında neler olduğunu, aldığı tehditleri anlattı. Sonrasında da değişim geldi.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: IVAN BEBEK ‘F.BAHÇE MAÇI GÖREV İÇİN SAĞLIKLI OLMAZ’ DEMELİYDİ

UEFA, Avrupa kupalarındaki maçlarda hakem ve yardımcıların atamasını yapar. 4. hakemleri ise UEFA değil, ülke federasyonları görevlendiriyor. Kariyerinin sonuna gelen Bebek için veda jesti düşünen Hırvatistan Futbol Federasyonu böyle bir atama yapınca UEFA’daki birkaç yetkili hemen temasa geçip olaya müdahale etmiş. Tepkiler de zaten aynı süreçte doğal olarak gelişiyor. Bizdeki gibi kulüplerin “bu hakemi istemem” dedikleri kadar uzun bir liste UEFA’da elbette yoktur, olmaması da gerekir ancak infial yaratan boyutta hata olan maçlardaki hakemler için UEFA’nın da titiz yaklaşması gerekirdi. Diğer yandan hakem de maç tebligatını aldıktan sonra aynı hassasiyeti göstermeliydi. Hiçbir hakem kariyerindeki böyle maçları unutmaz. “F.Bahçe maçı görev için sağlıklı olmaz” demeliydi.

2- Süper Lig’de önceki hafta 3 büyüklerin maçlarında tecrübeli isimler yer alırken, geçen hafta ise 3 genç isim görevlendirildi. Tartışılan kararlar olsa da 3 takım da kazandığından çok ses çıkmadı. Atamaları ve performansları nasıl buluyorsunuz?

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FIRAT AYDINUS: MAÇ ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇ HAKEMLERE MENTAL DESTEK SAĞLANMALI

Genç hakemlerin bu tarz maçlara çıkıp tecrübe edinmeleri gelecekteki daha önemli maçlar için gerekli. Atamalar şu anki süreç içinde ne kadar risk taşısa da ileriye dönük kazanımlar adına alınması gereken bir risk. Gerçi Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu kısmen bu tür maç tecrübesine sahip hakemler olsa da devamlılık anlamında büyük takım maçlarında daha sık görev almalılar. Kürşad Filiz de ilk sınavından geçer not aldı diyebiliriz. Ama MHK’ye bir tavsiye: Bu risk alınırken maç öncesi ve sonrasında genç hakemlere mental destek sağlama konusunda aktif rol almalılar.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: YAPILACAK BiR HATADA YA DA BÜYÜKLER KAZANAMAZSA HELVALARI KAVRULABiLiR

3 genç ismin, algoritma önerilerinde bu maçlara aday olarak listelenmesi anlaşılabilir. Tecrübe kazanma adına 4 büyüklerin maçlarına sezon başı atanmaları da en uygun zamanlama. Lakin genelini iyi yönetseler de bir kritik pozisyonda hata yaparlarsa ve “büyüklerimiz” kazanamazsa helvaları kavrulacak hakemler çukuruna atılmaları an meselesi. Bu nedenle, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu yarışmada “Orhan Pamuk ile Aziz Sancar’ın ortak özelliği” sorusuna “Şair” diyen üniversite mezunu yarışmacının 50 bin liralık soruya ulaşabilmesine eşdeğer şansı Allah hakemlerimize gani gani versin.

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3- TFF Başkanı geçen haftaki VAR toplantısı sonrası VAR hakemi talebi için İngiltere’ye uçtu. TFF Danışmanı Hugh Dallas ise 15-20 gün önce VAR performansının Avrupa’dan çok daha yukarıda olduğunu belirtti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: İSKOÇLARLA İNGİLİZLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYİN, TARİHE BAKIN...

UEFA Hakem Kurulu Başkan Vekili ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı, İskoç Hugh Dallas “Türkiye’de VAR, Avrupa’ya örnek seviyede” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu ise Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni incelemek adına İngiltere’ye gitti. Aynı anda 7 maçı seyretme imkanı sağlayan ve aralarında camekan dahi olmayan 7 masayı görmek ve “bizim VAR ortamımız daha iyi!” demek için gidilmediği aşikar. Çünkü zaten UEFA bile seminerlerini Riva’daki VAR merkezinde yapıyor değil mi? Amaç yabancı VAR hakem getirmek amaçlı ise naçizane bir öneri: İskoçlarla İngilizleri birbirine düşürmeyin. Tarihe bakın...

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MURAT FEVZİ TANIRLI: TFF DANIŞMANI HUGH DALLAS’IN GÖREViNE SON VERiLECEK Mi?

İki soru akla geliyor:

a- TFF Başkanı’nın arayışta olduğu kadar VAR hakemlerimiz kötüyse bir yaman çelişki var demektir. UEFA Hakem Komitesi’nde görev almış duayen isimlerden Hugh Dallas’ın daha 2 hafta önce çok iyi dediği VAR için TFF’yi yanlış yönlendirdiği düşünülüyorsa İskoç’un görevine son verilecek mi?

b- Hugh Dallas, kendi değerlendirmelerine itibar edilmediğini, tespitlerine aykırı hareket edildiğini görüp göreve devam edecek mi? Yoksa “Fark etmez, ben aldığım pounda bakarım, ne zaman gönderirlerse” mi diyecek?

Cevap mı? “c” şıkkı. Bakınız David Elleray

4- MHK, hakem klasmanlarının yapılanmasının ocak ayında olmasını talep etti. Ancak TFF kulüplere söz verdiğini ve kasımda olacağını belirtmiş. Şu ana kadarki maç dağılımlarına göre adil bir değerlendirme olacağını düşünüyor musunuz?

FIRAT AYDINUS: GELENLER GİDENLERİ ARATIR MI, GİDENİN YERİ DOLAR MI? BEKLEYİP GÖRELİM

Neden MHK böyle bir talepte bulundu, ilginç. Çünkü Dünya Kupası arasında beklenen ve bilinen bu klasman değişikliği için Başkan Sabri Çelik hangi gerekçelerle Ocak ayında olmasını talep etti TFF Başkanı’na? Bunun altında yatan sebepler önemli olsa gerek. Sayın Büyükekşi de “Hayır, ben söz verdim kulüplere. Vizyoner bir revizyon muhakkak yapılacak. Eşit sayıda verilecek maçlar sonunda notlar ve kriterler paralelinde adaletli değişiklikler yapılacak” şeklinde dile getirdi. Düşenler ve çıkanlar kimler olacak? Gelenler gidenleri aratır mı? Gidenin yeri dolar mı? Bekleyelim görelim.

MURAT FEVZİ TANIRLI: FUTBOL FEDERASYONUMUZ İÇİN ÖNCE KULÜPLERE VERİLEN SÖZLER GELİR

Hakem sayısı yeterli ancak tecrübe yılı ortalamamız düşük. Özellikle gençlerin faul ve kart standardı vasata bile yaklaşamadı. Sarı kart kullanımında hatalar VAR. Diğer yandan da Süper Lig’e alışma evresindeler. Ayrıca 1.Lig’de kaliteli kumaşa sahip hakem sayısının da yok seviyesinde olduğunu görebilirsiniz. Yasin Kol ve Burak Şeker düşecekler listesinde ön plana çıkarıldı ama hem bu isimler diğerlerinden daha kötü değil, hem de 3-4 maçta hayati karar vermek adil değil. Bu sıkıntılar mevcutken MHK ötelemek veya kadroyu geniş tutmak istemiş olabilir lakin TFF’miz için önce kulüplere verilen sözler gelir.