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Sancak: "Adana Demirspor herkesin ikinci takımı olacak..."

#Adana Demirspor#Murat Sancak#Anadolu Kulüpleri
Sancak: Adana Demirspor herkesin ikinci takımı olacak...

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, yeni bir hedefleri olduğunu belirterek, "Adana Demirsporumuz tüm Türkiye'nin takımı olacak ve Türkiye'de herkesin tuttuğu ve desteklediği ikinci takım olacak" dedi.

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Adana Demirspor Başkanı Sancak, yarın oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Adana Demirspor taraftarı, sabırla bekledik, sabırla çalıştık ve Adana Demirspor ailemiz 26 yıl sonunda Süper Lig'de yerini aldı. Büyük mücadeleler ve özveriyle, bir daha inmemek üzere yerimizi almış olduğumuz Süper Lig'de kulübümüzün ulaşmış ve ulaşacağı başarılar başta siz cefakar taraftarlarımız olmak üzere hepimizin başarısıdır. Bu süreçte teknik heyetimiz, futbolcularımız ve siz değerli taraftarlarımızla beraber koyacağımız 'yeni' hedefler için el birliğiyle daha çok çalışmak zorundayız. Bu da omuzlarımıza eskisinden daha da büyük sorumluluklar yüklemektedir" dedi.

Sancak: Adana Demirspor herkesin ikinci takımı olacak...

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Murat Sancak açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Son haftalarda, taraflı tarafsız tüm futbolsever ve camiaların takdirle karşıladığı saha içi başarılarımızı, şimdiye kadar olduğu gibi, siz değerli taraftarlarımızın Adana Demirspor'umuzun köklü geleneklerine yakışır misafirperver ve centilmen davranışlarla devam ettirmesi hedeflerimize ulaşmakta çok önemli rol oynamaktadır. Hep birlikte yeni bir hedefimiz daha var. Adana Demirsporumuz tüm Türkiye'nin takımı olacak ve Türkiye'de herkesin tuttuğu ve desteklediği 2. takım olacak. Bu yolda en çok da siz değerli taraftarlarımıza görev düşüyor. Sizlerden şehrimizde konuk ettiğimiz takım ve taraftarlarına nezaketi, centilmenliği eksik etmemenizi rica ediyorum. Tribün adabıyla şimdiye kadar göstermiş olduğunuz örnek davranışları aynen devam ettirip, "çirkin ve kötü tezahüratta" bulunulmaması ve bu gibi eylemlerde bulunmaya teşebbüs edenlere tribünde izin vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Bugüne kadar hep sizlerle birlikte tribünde yerimizi aldık. Ne olursa olsun büyük ve güçlü ailemizin, bütün karşılaşmalarımızda yerini her daim alması gerekiyor. Bu nedenle maçlarımızda tek bir boş koltuk dahi bırakmamalıyız. Sizin tezahüratınıza mavi lacivertin her daim ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğimiz ile çıkmış olduğumuz bu yolda büyük bir aile olarak, hedeflerimizi büyüterek yolumuza devam edeceğimiz nice başarılarımız olsun."

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Anadolu Kulüpleri

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