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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Sanal lig kupası için 71 bin bilet satıldı! Koronavirüs araştırması için...

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Sanal lig kupası için 71 bin bilet satıldı! Koronavirüs araştırması için...
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Fransa’da St. Etienne Kulübü, 25 Nisan’da Paris Saint Germain ile oynayacağı ancak salgın nedeniyle ertelenen Lig Kupası finali için sanal bilet satıyor.

Spor Arena / Efkan BUCAK - Yeşil beyazlı kulübün, ‘COVID 19’a karşı sanal maç’ adı altında tanesi 1 Euro’dan sattığı biletlerden yaklaşık 71 bin adet satılırken, hedefin finalin oynanacağı Stade de France’ın kapasitesi olan 80 bin olduğu belirtildi.

Biletlerden 10 bini Stade de France yönetimi tarafından alındı.

Satıştan elde edilen gelir, St.Etienne Üniversitesi Hastanesi’ndeki koronavirüs araştırmalarına bağışlanacak.

 

Sanal lig kupası için 71 bin bilet satıldı Koronavirüs araştırması için...

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