Sanal lig kupası için 71 bin bilet satıldı! Koronavirüs araştırması için...

Spor Arena / Efkan BUCAK - Yeşil beyazlı kulübün, ‘COVID 19’a karşı sanal maç’ adı altında tanesi 1 Euro’dan sattığı biletlerden yaklaşık 71 bin adet satılırken, hedefin finalin oynanacağı Stade de France’ın kapasitesi olan 80 bin olduğu belirtildi.

Biletlerden 10 bini Stade de France yönetimi tarafından alındı.

Satıştan elde edilen gelir, St.Etienne Üniversitesi Hastanesi’ndeki koronavirüs araştırmalarına bağışlanacak.





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