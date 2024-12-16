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Sanal gerçeklik teknolojisiyle babasını gören Adriano hüngür hüngür ağladı! 'Mourinho ile çok uğraştım'

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#Adriano#Inter#Jübile
Sanal gerçeklik teknolojisiyle babasını gören Adriano hüngür hüngür ağladı Mourinho ile çok uğraştım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:29

2016 yılında profesyonel futbol kariyerini noktalayan Adriano için ülkesi Brezilya'da jübile maçı düzenlendi. Jübile maçı sırasında sanal gerçeklik teknolojisi ile babasını gören eski futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

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Inter ve Brezilya Milli Takımı formaları altında gösterdiği performansla futbolseverlerin hafızasına kazınan Adriano, 28 Mayıs 2016 tarihinde profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

42 yaşındaki eski futbolcunun anısına ülkesi Brezilya'da bir jübile maçı düzenlendi. Oyuncunun Flamengo ve Brezilya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarının yer aldığı maçın ardından organizatörlerin Adriano'ya yapmak istediği jest eski futbolcunun gözyaşları ile sonuçlandı.

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BABASINI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Maracana Stadyumu'nda düzenlenen maçın sonunda yetkililer Adriano'nun babasının görüntülerini sanal gerçeklik teknolojisi ile ekrana yansıttı.
Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ve babasını kaybettikten sonra futbol kariyeri düşüşe geçen 42 yaşındaki eski futbolcu, babasını canlı olarak görmesinin ardından hüngür hüngür ağladı.

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"MOURINHO İLE ÇOK UĞRAŞTIM"

Bu görüntülerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adriano, babasını kaybettiği yıllarda yaşadığı zorlu süreci şu şekilde anlattı: "Inter'de yönetimin istediklerini yapmaya çalıştım. Mancini ile pazarlık ettim, Mourinho ile çok uğraştım. Başkan Massimo Moratti'nin omzunda ağladım ama istediklerini bir türlü yapamadım. Şu an doğduğum şehirde yaşıyorum ve sokaklarda babamı görüyorum."

INTER İLE 4 KEZ ŞAMPİYON OLDU

11 Ocak 2002 tarihinden 6 Mayıs 2009'a kadar Inter formasını giyen Adriano, mavi siyahlı kulüpte 4 Serie A, 3 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ünlü futbolcu, 2005 yılında Brezilya Milli Takımı ile de Konfederasyon Kupası'nı kazandı. 

 

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#Adriano#Inter#Jübile

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