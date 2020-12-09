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Basketbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:43 | Son Güncelleme:

San Pablo Burgos: 100 - Darüşşafaka Tekfen: 70

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San Pablo Burgos: 100 - Darüşşafaka Tekfen: 70
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Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol kulübü San Pablo Burgos'a 100-70 yenildi.

Burgos kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-37 üstünlükle gitti.

Son 10 dakika öncesi farkı 17 sayıya (73-56) yükselten San Pablo Burgos, karşılaşmayı 100-70 kazandı.

Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı. San Pablo Burgos ise 2. galibiyetini elde etti.

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