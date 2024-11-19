San Marino'nun gurur gecesi ülke hükümeti ve dünyayı büyüledi: İnanılmaz bir peri masalı | Bayram gibi kutlanmalı

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Dün akşam oynanan UEFA Uluslar D Ligi 6. maçında San Marino, Lihtenştayn'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Mavi - beyazlıların gollerini Lazzari, Nanni ve Golinucci atarken, ev sahibi ekibin tek golünü Aron Sele kaydetti.

Bu sonuçla birlikte San Marino grubunu birinci olarak tamamlarken ülkenin futbol tarihine geçecek başarılara da imza atılmış oldu.

C LİGİ'NE YÜKSELDİLER

Avrupa ekibinin tarihi gecesinin en özel anı şüphesiz iç San Marino'nun UEFA Uluslar C Ligi'ne yükselmesi oldu.

Mavi beyazlılar, ilk defa UEFA turnuvasında bir etabı elenmeden tamamlamış oldu.

İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Lihtenştayn deplasmanında galip gelen San Marino, bir resmi maçtaki ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

Aynı zamanda maçın başında 1-0 geriye düşen Akdeniz ekibi, karşılaşmayı 3-1 kazanarak geriye düştüğü bir maçı kazanmayı başardı. Mavi beyazlılar ayrıca ilk kez bir maçı iki gollük farkla kazandı.

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İLK BOL GOLLÜ GALİBİYET

18 Kasım 2024 gecesinin ülke futbolu açısından bir diğer kayda değer başarısı ise atılan gol sayısı oldu. Lihtenştayn kalesine toplam üç gol gönderen San Marino, ilk defa bir maçta birden fazla gol attı.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ TEBRİK ETTİ

San Marino Milli Futbol Takımı'nın imza attığı bu tarihi başarılara ülke hükümeti de sessiz kalmadı. Hükümet Genel Sekreteri Rassano Fabri, olağanüstü bir sonuç aldıklarını belirtirken bugünün bayram gibi kutlanması gereken bir gün olduğunu söyledi.

San Marino Olimpiyat Komitesi Genel Başkanı Gian Primo Giardi ise bu sonucun takım çalışması ile birlikte geldiğini söylerken başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

FEDERASYON BAŞKANI AĞLADI

San Marino Futbol Federasyonu Başkanı Marco Tura ise maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada karşılaşma sırasında gözyaşlarını tutamadığını ifade ederken 50 yıllık ülke spor tarihinin en büyük başarısına imza attıklarını söyledi.

DÜNYA BASINI KAYITSIZ KALMADI

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San Marino'nun elde ettiği bu galibiyet dünyanın en önde gelen gazetelerinde de kendisine yer buldu. Yurt dışında yayın yapan spor gazetelerinin San Marino için yaptıkları haberlerin manşetleri ise şu şekilde:

THE GUARDIAN: DÜNYANIN EN KÖTÜ TAKIMI LİG ATLADI

GOAL: SAN MARINO TARİH YAZDI

DAILY MAIL: SAN MARINO YİNE KAZANDI: DÜNYA 210.'SU LİG ATLADI!

TUTTOMERCATO: SAN MARINO'NUN PERİ MASALI!

MARCA: SAN MARINO TARİH YAZDI: İLK LİG ATLAMA, İLK GERİ DÖNÜŞ VE İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ!

ESPN: EN KÖTÜ TAKIM, ULUSLAR C LİGİ'NE ÇIKTI!

ABOLA: İNANILMAZ! SAN MARINO KAZANDI VE LİG ATLADI!