Son galibiyetini 2004 yılında bir hazırlık maçında alan San Marino, UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup ilk maçında Liechtenstein'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 53. dakikada Sensoli'nin attığı golle maççı 1-0 kazandı.

San Marino, tarihinde ilk kez bir resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sonuçla San Marino puanını 3'e yükseltti, Liechtenstein ise grubu puansız açtı.

🇸🇲San Marino'dan tarihi galibiyet!



Son maçını 2004'te kazanan San Marino, Uluslar D Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Liechtenstein'ı 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez bir resmi maçtan galip ayrıldı.



⚽️53' Sensolipic.twitter.com/FsZXGxpZKA