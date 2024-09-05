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San Marino'dan tarihi galibiyet!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Uluslar Ligi#San Marino#Liechtenstein
San Marinodan tarihi galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 23:53

UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup maçında San Marino, Liechtenstein'ı 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez bir resmi maçtan galip ayrıldı.

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Son galibiyetini 2004 yılında bir hazırlık maçında alan San Marino, UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup ilk maçında Liechtenstein'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 53. dakikada Sensoli'nin attığı golle maççı 1-0 kazandı.

San Marino, tarihinde ilk kez bir resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sonuçla San Marino puanını 3'e yükseltti, Liechtenstein ise grubu puansız açtı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

A Ligi 1. Grup
Portekiz 2-1 Hırvatistan
İskoçya 2-3 Polonya

A Ligi 4. Grup
Danimarka 2-0 İsviçre
Sırbistan 0-0 İspanya

C Ligi 1. Grup
Azerbaycan 1-3 İsveç
Estonya 0-1 Slovakya

C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda 2-0 Lüksemburg
Belarus 0-0 Bulgaristan

D Ligi 1. Grup
San Marino 1-0 Liechtenstein

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#UEFA Uluslar Ligi#San Marino#Liechtenstein

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