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Son galibiyetini 2004 yılında bir hazırlık maçında alan San Marino, UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup ilk maçında Liechtenstein'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, 53. dakikada Sensoli'nin attığı golle maççı 1-0 kazandı.
San Marino, tarihinde ilk kez bir resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.
Bu sonuçla San Marino puanını 3'e yükseltti, Liechtenstein ise grubu puansız açtı.
🇸🇲San Marino'dan tarihi galibiyet!— Spor Arena (@sporarena) September 5, 2024
Son maçını 2004'te kazanan San Marino, Uluslar D Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Liechtenstein'ı 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez bir resmi maçtan galip ayrıldı.
⚽️53' Sensolipic.twitter.com/FsZXGxpZKA
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
A Ligi 1. Grup
Portekiz 2-1 Hırvatistan
İskoçya 2-3 Polonya
A Ligi 4. Grup
Danimarka 2-0 İsviçre
Sırbistan 0-0 İspanya
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan 1-3 İsveç
Estonya 0-1 Slovakya
C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda 2-0 Lüksemburg
Belarus 0-0 Bulgaristan
D Ligi 1. Grup
San Marino 1-0 Liechtenstein