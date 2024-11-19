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San Marino tarih yazdı! İlklerin gecesinde bir üst lige yükseldiler

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#Uluslar Ligi#San Marino#Futbol
San Marino tarih yazdı İlklerin gecesinde bir üst lige yükseldiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 01:39

UEFA Uluslar D Ligi dördüncü maçında San Marino, deplasmanda karşılaştığı Lihtenştayn'ı 3-1 yendi ve C Ligi'ne yükseldi.

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UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup dördüncü maçında San Marino ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi.

Rheinpark Stadyumu'nda oynanan maçta Lihtenştayn'ı 3-1 mağlup eden San Marino, gruptan lider olarak çıktı.

San Marino'ya galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Lorenzo Lazzari, 66. dakikada penaltıdan Nicola Nanni ve 76. dakikada Alessandro Golinucci attı. Ev sahibi Lihtenştayn'ın golü ise 40. dakikada Aron Sele'den geldi.

San Marino, Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükseldi. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.

San Marino, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.

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#Uluslar Ligi#San Marino#Futbol

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