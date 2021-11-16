San Marino 0 - 10 İngiltere (Maç özeti ve goller)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, son maçında deplasmanda San Marino ile karşılaştı.
Zayıf rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen İngilizler, sahadan 10-0 gibi tarihi bir skorla galip ayrılarak Katar vizesi aldı.
İngiltere'ye farklı zaferi getiren golleri; 6. dakikada Harry Maguire, 15. dakikada Fabbri (k.k), 27, 31, 39 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 58. dakikada Smith Rowe, 69. dakikada Tyrone Mings, 78. dakikada Abraham ve 79. dakikada Saka kaydetti.
San Marino'da Dante Rossi, 68. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla İngiltere, grubu namağlup 26 puanla tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.