San Mames'te kritik randevu! Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısında iddaa oranı...

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ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID

Salgın arasından döndükten sonra çıktığı 6 lig maçından sadece 1'inde, onda da Barcelona'ya kaybeden Athletic Bilbao, 2019 Aralık ile 2020 Mart arasında 10 maçlık galibiyetsiz seri yapmamış olsaydı şu an Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan söz edebilirdi. An itibariyle Avrupa Ligi'ne katılmak için çırpınıyorlar...

Uzun süredir sakat olan Benat dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. TD Gaizka Garitano sıkışık fikstür nedeniyle ilk 11'de bazı değişiklikler yapabilir.

Son Valencia deplasmanında Iker Muniain ile başlamıştı, bu sefer Oihan Sancet ilk 11'de olabilir. Orta alanın merkezinde Dani Garcia'nın yanında Unai Lopez yerine Mikel Vesga görebiliriz.

Real Madrid ise kusursuz ilerleyişiyle birlikte La Liga'nın zirvesine kuruldu. 6 maçta da fire vermediler, son 3'ünde gol yemediler, Barcelona'nın 2 puan gerisinden gelip 4 puan önüne geçmeyi başardılar.

TD Zinedine Zidane sol bekte rotasyona gidiyor, forma sırası Marcelo'da...

Getafe maçında Raphael Varane sakatlanmıştı, Fransız stoperin durumu maç saati netlik kazanacak. Toni Kroos ve Casemiro'nun yanında da Luka Modric yerine Federico Valverde forma giyebilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid ligdeki son 6 maçında fire vermedi, son 3'ünde ise gol bile yemedi!

- Athletic Bilbao ligdeki son 8 maçının sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 9 maçta Athletic Bilbao galibiyeti bulunmuyor. (4 beraberlik - 5 Real Madrid galibiyeti)

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Karim Benzema, Athletic Bilbao'ya gol atmayı seviyor...