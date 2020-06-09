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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonu kapattı!

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San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonu kapattı!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat geçiren 34 yaşındaki Aldridge'in sezonun kalan kısmında oynayamayacağı duyuruldu.

Aldridge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan NBA'de bu sezon 18,9 sayı, 7,4 ribaunt, 2,4 asist ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da Spurs'ün de aralarında bulunduğu 22 takımla yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

San Antonio Spurste LaMarcus Aldridge sezonu kapattı

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