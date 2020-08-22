Samuel Kalu kimdir nereli kaç yaşında? Samuel Kalu hangi takımlarda oynadı
Samuel Kalu, transfer gündeminde yer almasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen Samuel Kalu, Fenerbahçe'nin radarında bulunuyor. Peki, Samuel Kalu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Samuel Kalu hakkında detaylı bilgiler
Samuel Kalu, Fenerbahçe gündeminde yer almasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Samuel Kalu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, oynadığı takımlar ve hakkında detaylı bilgiler
SAMUEL KALU KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Samuel Kalu, 26 Ağustos 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Nijerya'nın GBS Academy kulübünde futbola başlayana Samuel Kalu, 2016 yılında Sırbistan kulübü AS Trencin kulübünde forma giydi.
2017 yılında Belçika takımı KAA Gent, 2018 yılında ise Bordeaux forması giymeye başladı.
Sağ kanatta görev alabilen Kalu, ihtiyaç halinde sol kanatta da forma giyebilmektedir. Kalu sağ ayağına hakimdir.
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