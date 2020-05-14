Samuel Eto'o'dan flaş Didier Drogba açıklaması: "Benden iyi olduğunu söyleyemez"

Antalyaspor ve Konyaspor'un eski golcüsü Samuel Eto'o, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Instagram hesabının canlı yayınında konuşan Eto'o, Didier Drogba ve Diouf'tan daha iyi futbolcu olduğunu söyledi.

"DAHA İYİ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEZ"

Samuel Eto'o, "Ne Drogba ne de Diouf, hiç kimse benimle aynı seviyede olduğunu ya da benden daha iyi olduğunu söyleyemez. Bu bir gerçek. Bir numara olmak istiyordum ve kariyerim boyunca hep bir numara oldum." şeklinde konuştu.