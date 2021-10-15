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Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, El Clasico için Türkiye'ye geliyor

#Samuel Eto'o#Guti#El Clasico
Samuel Etoo ve Guti Hernandez, El Clasico için Türkiyeye geliyor

Futbol kültürünün en önemli merkezlerinden İstanbul, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) en büyük maçı olan El Clasico ile buluşuyor.

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Bomontiada Babylon'da 24 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek özel etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler, La Liga elçileri Guti Hernandez ve Samuel Eto'o ile tanışma fırsatı yakalayacak ve tüm davetlilerle birlikte El Clasico'nun heyecanını yaşayacak.

Etkinlikte, kariyerinde 17 El Clasico maçına çıkan Guti ile rekabette 8 maçta 4 gol atan Eto'o, Türk futbolseverlerle buluşacak.

La Liga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu, La Liga'nın El Clasico marka kimliğiyle Türkiye gibi pek çok yerde iz bırakacağını belirterek, "Türkiye, futbolla nefes alan bir ülke. La Liga da bu durumu içtenlikle benimsiyor. La Liga, uzun yıllardır Türk futbolseverlerle bağ kuruyor. Bu yıl ilk kez bu ilişkimizi dijital dünyadan fiziksel ortama taşıyacağız. Böylece taraftarlara dokunacak ve onlarla etkileşim kuracağız. Yerel partnerlerimiz ve düzenleyeceğimiz etkinlikle birlikte El Clasico'nun anlamını Türk futbolseverlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Samuel Etoo ve Guti Hernandez, El Clasico için Türkiyeye geliyor

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#Samuel Eto'o#Guti#El Clasico

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