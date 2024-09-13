Samuel Eto'o tercihini yaptı: Mourinho, Guardiola'dan iyi

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Dünyanın en iyi teknik direktörünün kim olduğu konusunda eski yıldız futbolcuların görüşleri sık sık alınıyor.

Bu soru daha önce ligimizde Antalyaspor, Konyaspor gibi takımların formalarını giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto’o tarafından da cevaplandı.



Kamerunlu yıldız, oy hakkını Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’dan yana kullandı.



“GUARDIOLA’YA TERCİH EDERİM”



Birleşik Krallık merkezli Sportbible’a konuşan Kamerunlu yıldız, “Bence çoğu insan Mourinho veya Guardiola’dan birini seçemez. Her ikisinin de kendilerine göre bir tarzı var. Fakat ben Jose Mourinho’yu tercih ederim. Jose Mourinho’nun stilini daha çok seviyorum ama Guardiola’da en iyilerinden biri. Bu yüzden net bir karar vermenin zor olduğunu düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

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“MOURINHO KESİNLİKLE ÖZEL BİRİ”



Oyuncularını en iyi motive eden teknik direktörün Mourinho olduğu söyleyen Eto’o, “Jose Mourinho’dan başka kimse oyuncularını onun kadar iyi motive edemez. Her menajerin kendine göre bir tarzı vardır ama futbolcularını en fazla motive eden ve onlardan en fazlasını alan teknik direktör Jose Mourinho’dur. O bence kesinlikle özel biri.” sözleriyle görüşünü ifade etti.



İKİSİ İÇİN DE OYNADI



Dünyanın en iyi teknik direktörü olarak Mourinho’yu seçen Samuel Eto’o, hem Mourinho’nun hem de Guardiola’nın yönettiği takımların formalarını terletti. 43 yaşındaki eski futbolcu, 2008/2009 sezonunda Pep Guardiola’nın yönettiği Barcelona’da, 2009/2010 sezonunda ise Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Inter’de forma giydi.