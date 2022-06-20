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Samuel Eto'o hapis cezasına çarptırıldı

#Samuel Eto'o#Barcelona#Futbol
Samuel Etoo hapis cezasına çarptırıldı

Bir dönem Türkiye'de de top koşturan Samuel Eto'o, Barcelona'da forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1,8 milyon Euro para cezası aldı.

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Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen ve Kamerunlu dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o'ya hapis şoku.

Samuel Eto'o'nun Katalan devi Barcelona'da forma giydiği 2004-2009 yılları arasında vergi kaçırdığı tespit edildi.

2004-2009 yılları arasında Barcelona forması giydiği dönemde vergi kaçırdığı tespit edilen Samuel Eto'o, 22 ay hapis ve 1.8 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

Kamerunlu yıldızın cezaevine girmemek için maliyeye toplamda 3.8 milyon Euro ödeyeceği duyuruldu.

Ödemeyi yapacağını belirten Kamerunlu eski futbolcu, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım" ifadelerini kullandı.

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#Samuel Eto'o#Barcelona#Futbol

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