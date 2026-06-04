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Samuel Eto'o 21 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Eto'o#Süper Lig
Samuel Etoo 21 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 18:27

Samuel Eto'o, İspanya'da vergi kaçırmayla ilgili hukuk mücadelesini 21 yıl sonra kazandı.

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Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı kazandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında iki ayrı mahkeme tarafından kendisine verilen kararlara karşı yaptığı itirazları haklı buldu.

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Kamerunlu futbolcu, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da forma giydiği dönemde imaj haklarından elde ettiği önemli geliri, kişisel gelir vergisi beyannamesinde taşınır sermaye geliri olarak vergilendirmesi gerekirken bunu beyan etmediği için yargılanmıştı.

Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun İspanya Vergi Dairesine yaklaşık 900 bin avro ödemesinin ibraz edildiği diğer iki mahkemenin kararlarını iptal etti.

Eto'o 21 yıl süren hukuk mücadelesinde kazansa da, kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolunun açık olduğu belirtildi.

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#İspanya#Eto'o#Süper Lig

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