Samu Saiz'den Arda Güler'e Real Madrid mesajı: Ben olsam ayrılırdım

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Real Madrid altyapısından yetişen Siltaş Yapı Pendikspor'un İspanyol oyuncusu Samu Saiz, milli futbolcu Arda Güler'e tavsiyede bulunarak, "Arda'nın yerinde olsam gidip başka takımda oynardım. Real Madrid de beni yeterli görür ve daha güçlü bir şekilde yeniden çağırırdı." dedi.

Profesyonel kariyeri boyunca ülkesinin Huesca, Getafe ve Girona ile İngiltere'nin Leeds United takımlarında forma giyen Saiz, 2022-2023 sezonunun devre arasında Sivasspor'a transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı ekipte bir yıl görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor'un yolunu tuttu. İstanbul temsilcisiyle Trendyol Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Samu Saiz'in Türkiye'deki üçüncü durağı ise Şubat 2025'te Pendikspor oldu.

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Samu Saiz, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 10 numara pozisyonunun değişimi, Türk futbolu, Türkiye'deki kariyeri, Leeds United'da teknik direktörlüğünü üstlenen Marcelo Bielsa ve İstanbul hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanmasını değerlendiren Saiz, "Arda, inanılmaz yetenekli ve müthiş bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımına gitti. Kolay değil. Real Madrid'de kendisi gibi birçok oyuncu var. Çok genç. Türk futbol tarihinde çok önemli bir yer edinecek. Adından uzun yıllar bahsettirecek bir futbolcu olacak. Ben oynamadığım zaman mutsuz olurum. Arda'nın yerinde olsam gidip başka takımda oynardım. Real Madrid de beni yeterli görür ve daha güçlü bir şekilde yeniden çağırırdı. Savaşmaya bu şekilde devam ederdim." diye konuştu.

"10 NUMARA POZİSYONUNDAKİ OYUNCU SEÇİMLERİ FUTBOLA ZARAR VERİYOR"

Samu Saiz, 10 numara pozisyonundaki futbolcu tercihlerinde eskiye nazaran yetenekten çok gücün ön planda tutulduğunu ve bunun futbola zarar verdiğini savundu.

10 numara pozisyonunda forma giyen oyunculara bakış açısının değiştiğini vurgulayan Saiz, şu görüşleri paylaştı:

"Eskiden 10 numaraların oyuna daha çok etki ettikleri futbol oynanıyordu. Artık 10 numaralar o şekilde görülmüyor. Üçlü orta sahanın önündeki bir futbolcu pozisyonundalar. Bu anlamda biraz etkinliklerini yitirdiler. Arkalarında iki güçlü orta saha var. O da onlara yardımcı olan üçüncü orta saha şeklinde. Şu an teknik direktörler pozisyon almasını bilen, orta sahaya yardım eden, gücün ön planda olduğu 10 numaraları tercih ediyorlar. Bunu sıkıcı buluyorum. Önceden yeteneğe dayalı 10 numaralar seyrediyorduk. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcular daha efektif oluyordu. Artık güç yeteneğin önüne geçti. Bu da sıkıcı ve modern futbola zarar veriyor. Çekya, Slovenya ve Slovakya'nın Fransa ve İngiltere gibi takımlarla çekiştiğini görüyoruz. Artık güce ve koşmaya dayalı, sadece kazanmaya odaklı bir futbol seyrediyoruz. Bu bence futbol değil. Futbolun özünden uzaklaşmış durumdayız."

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"MOURINHO, MORATA BURADA; İYİYE İŞARET"

Türkiye'de oynanan futbol ve Türk oyuncular için övgü dolu ifadeler kullanan Samu Saiz, şuları kaydetti:

"Türkiye'de gelişmekte olan bir futbol oynanıyor. Türk Milli Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi işler yaptı. Çok iyi genç oyuncular var. Ancak takım ve oyuncu düzeyinde daha profesyonel olunması gerekiyor. Jose Mourinho ve Alvaro Morata gibi isimler burada. Bunlar iyiye işaret. Böyle devam ederse Türk futbolunun birkaç sene içinde çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Türk oyuncuların çok küçük detaylara dikkat ederek fizik ve futbol olarak kendilerini çok iyi yerlere getirebileceklerini düşünüyorum. Uyuma, beslenme, antrenman disiplini, ağırlık çalışmaları ve diyetleri gibi birkaç küçük detaya dikkat ederlerse çok farklılaşacaklarını düşünüyorum. Türkiye'de kulüplerin çok iyi tesisleri var ve şartlar iyi. Bu imkanları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ufak detayları yerine getirdiklerinde Türk futbolcular için farklı şeylerin olacağını düşünüyorum."

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"HEDEFİMİZ PLAY-OFF OYNAMAK"

Saiz, Türkiye'deki ilk takımı Sivasspor'da iyi işler yaptığını ancak çocuklarının okul ihtiyacı nedeniyle İstanbul'u tercih ettiğini aktardı.

Sivas'ta çok zor bir adaptasyon dönemi geçirdiğini anlatan İspanyol oyuncu, "Sonra ailem geldi. Ancak Sivas'ta çocuklarım için uygun okul bulamadık. Bu sıkıntıyı büyük şehir takımıyla çözeceğimizi düşündük. Eyüpspor'dan gelen teklifi kabul ettim. Aslında Sivasspor'da da iyi işler yapıyordum ama ailevi sebeplerle Eyüpspor'u tercih ettim. Eyüpspor'da sezona çok güzel başladım ama son maçlarda forma şansı bulamıyordum. Oynamak isteyen bir futbolcuyum. Başka takımlardan da teklif vardı. İstanbul'u seviyorum. İstanbul, kızlarımın geleceğiyle ilgili uygun bir şehir. Bu nedenlerle Pendikspor'a gelmeye karar verdim. Pendikspor'da hedefimiz en kötü play-off oynamak. Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"BIELSE FUTBOLUN HASTASI"

Samu Saiz, 2017-2019 yıllarında top koşturduğu Leeds United'da teknik direktörlüğünü üstlenen Marcelo Bielsa ile çalışmanın hem heyecan verici hem de çok zor olduğunu belirtti.

Arjantinli teknik adamın futbolu çok iyi bildiğinin altını çizen deneyimli oyuncu, "Bielsa, futbolun hastası. Futbol ile nefes alıyor. Antrenmanları çok uzun sürüyor. Fizik olarak güçlü olmanız gerekiyor. Kendisiyle çalışmak çok keyifli. Futbolu çok iyi bildiği için sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Söylediklerini harfiyen uygulamanız lazım. Onunla çalışmak heyecan vericiydi. Futbol dünyasında çok önemli birisi. En iyisi. Ancak kendisiyle çalışmak da çok zor." şeklinde konuştu.

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"MADRID'DEN SONRA FAVORİ ŞEHRİM İSTANBUL"

Saiz, doğup büyüdüğü yer Madrid'den sonra dünyada en beğendiği şehrin İstanbul olduğunu söyledi.

İstanbul'da tek sıkıntısının trafik olduğunu kaydeden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Madrid, büyüdüğüm yer. Ailem ve arkadaşlarım orada. Ancak Madrid'den sonra dünyada favori şehrim İstanbul. İnsanlar kibar. Aradığınız her şey var. Hem modern hem de antik bir şehir. Eski ve yeni camiler var. Çok güzel bir şehir. Ayasofya Camisi, Galata Kulesi'nde Boğazı seyretmek, Kapalı Çarşı. Buralar benim için çok heyecanlı ve keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

Samu Saiz, son olarak ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Alvaro Morata'nın Türkiye'de çok güzel işler yapacağına inandığını ve sarı-kırmızılılara şampiyonluk yarışında çok katkı sağlayacağını söyledi.