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GeriFutbol Samu Castillejo'ya silahlı soygun! 'Her şey yolunda mı?'
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Samu Castillejo'ya silahlı soygun! 'Her şey yolunda mı?'

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Samu Castillejo'ya silahlı soygun! 'Her şey yolunda mı?'
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Milan'ın İspanyol futbolcusu Samu Castillejo, İtalya'da iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Samu Castillejo, sosyal medya hesabından soyulduğunu açıkladı.

İki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirten Castillejo, ''Milano’da her şey yolunda mı? Ben yüzüme silah doğrultan 2 adam tarafından soyuldum.'' ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcu, iki sezon önce Villarreal'den Milan'a transfer olmuştu.

 

Samu Castillejoya silahlı soygun Her şey yolunda mı

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