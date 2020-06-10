Samu Castillejo'ya silahlı soygun! 'Her şey yolunda mı?'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Samu Castillejo, sosyal medya hesabından soyulduğunu açıkladı.

İki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirten Castillejo, ''Milano’da her şey yolunda mı? Ben yüzüme silah doğrultan 2 adam tarafından soyuldum.'' ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcu, iki sezon önce Villarreal'den Milan'a transfer olmuştu.

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