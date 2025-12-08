×
Samsunspor'un yıldızı Musaba'nın otomobili alevler içinde kaldı!

#Samsunspor#Anthony Musaba#Samsun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 12:24

Samsunspor’un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık otomobil motor kısmından alev alarak kısa sürede küle döndü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.

Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

