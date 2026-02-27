Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.
Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu:
Samsunspor- Rayo Vallecano
Lech Poznan-Shakhtar
Crystal Palace-AEK Larnaca
Sigma Olomouc-Mainz
Alkmaar-Sparta Prag
Fiorentina-Rakow
Celje-AEK
Rijeka-Strasbourg
Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.