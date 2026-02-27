×
HABERLERSpor Haberleri

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Samsunsporun UEFA Konferans Ligindeki rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 16:15

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Samsunspor'un rakibi belli oldu.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu:

Samsunspor- Rayo Vallecano

Lech Poznan-Shakhtar

Crystal Palace-AEK Larnaca

Sigma Olomouc-Mainz

Alkmaar-Sparta Prag

Fiorentina-Rakow

Celje-AEK

Rijeka-Strasbourg

Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

