Samsunspor'un tek yumurta ikizleri! Sahada karışmamak için...

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Geçen sezon Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Semih Altıkulaç ile Olimpik Lyon takımı için oynayan ikizi Melih Altıkulaç, Samsunspor'da buluştu.



Sezon başında Samsunspor'a transfer olan Altıkulaç kardeşler, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Karatay Termal 1922 Konyaspor maçında yeni takımlarının formasıyla sahaya çıktı.



Semih Altıkulaç, basın mensuplarına, kardeşi ile Samsunspor'da oynamaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.



Daha önce 3 yıl Olimpik Lyon'da birlikte oynadıklarını belirten Semih, "U16, U18 ve U19'da kardeşimle oynadıktan sonra ben Standard Liege takımına transfer oldum. Bir sene birbirimizden ayrı kaldık. Ayrılığın ardından ikimiz de Samsunspor'a transfer olduk. Kardeşimle bir araya gelmek için Samsun'u tercih ettik. Kardeşimi Samsun'a getirmek için bir nebze menajer gibi çalıştım. Hedefimiz as takımda oynamak, ilk 11'de maçlara başlamak. Sonrasında ise şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.



Samsunspor'da ilk resmi maçlarına çıktıklarını anlatan Semih, "Sürekli aynı anda ilk 11'de oynamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Samsunspor'da maça çıkmak, çok büyük bir heyecandı. Ailemiz ve bizim için büyük gururdu." ifadelerini kullandı.



- Arkadaşları tanıyabilsin diye biri uzun, diğeri kısa sakal bırakıyor



Melih Altıkulaç ise Samsunspor'a gelmesinde kardeşinin çok büyük katkısı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Kardeşim benden 1 ay önce Samsunspor'a transfer oldu. Semih'e Samsun ve Samsunspor hakkında sorular sordum. Kendisinden takım ve şehir hakkında bilgiler aldım. Semih, Samsun'da çok mutlu olduğu belirtince ben de geldim. Kardeşimle bir araya gelmek için Samsun'u tercih ettim. Semih ile birbirimize çok benziyoruz. Sadece sakallarımız farklı. Arkadaşlarımız bizi ayırt etsin diye ben uzun sakal bırakıyorum, Semih de kısa sakal bırakıyor. Geçmişte hakemler ve hocalarımız da bizi ayırt etmekte zorlanıyordu. Bu zamana kadar hakemler kart gösterirken şaşırmadı ama bundan sonra belki olabilir." diye konuştu.



Kardeşi ile sürekli ilk 11'de oynamayı hedeflediğini vurgulayan Melih, sezon sonunda Samsunspor'u Spor Toto Süper Lig'de görmek istediklerini sözlerine ekledi.