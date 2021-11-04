Samsunspor'un tek yumurta ikizleri! Sahada karışmamak için...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
Canlı | Fenerbahçeden bir gol daha Skor...Canlı | Fenerbahçe'den bir gol daha! Skor...#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Samsunspor'un tek yumurta ikizleri! Sahada karışmamak için...

#Samsunspor#Tek Yumurta İkizi#Semih Ve Melih Altıkulaç
Samsunsporun tek yumurta ikizleri Sahada karışmamak için...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tek yumurta ikizi futbolcuları Semih ve Melih Altıkulaç, kırmızı-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamak istiyor.

Haberin Devamı

Geçen sezon Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Semih Altıkulaç ile Olimpik Lyon takımı için oynayan ikizi Melih Altıkulaç, Samsunspor'da buluştu.

Sezon başında Samsunspor'a transfer olan Altıkulaç kardeşler, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Karatay Termal 1922 Konyaspor maçında yeni takımlarının formasıyla sahaya çıktı.

Semih Altıkulaç, basın mensuplarına, kardeşi ile Samsunspor'da oynamaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Daha önce 3 yıl Olimpik Lyon'da birlikte oynadıklarını belirten Semih, "U16, U18 ve U19'da kardeşimle oynadıktan sonra ben Standard Liege takımına transfer oldum. Bir sene birbirimizden ayrı kaldık. Ayrılığın ardından ikimiz de Samsunspor'a transfer olduk. Kardeşimle bir araya gelmek için Samsun'u tercih ettik. Kardeşimi Samsun'a getirmek için bir nebze menajer gibi çalıştım. Hedefimiz as takımda oynamak, ilk 11'de maçlara başlamak. Sonrasında ise şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.

Samsunspor'da ilk resmi maçlarına çıktıklarını anlatan Semih, "Sürekli aynı anda ilk 11'de oynamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Samsunspor'da maça çıkmak, çok büyük bir heyecandı. Ailemiz ve bizim için büyük gururdu." ifadelerini kullandı.

- Arkadaşları tanıyabilsin diye biri uzun, diğeri kısa sakal bırakıyor

Melih Altıkulaç ise Samsunspor'a gelmesinde kardeşinin çok büyük katkısı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kardeşim benden 1 ay önce Samsunspor'a transfer oldu. Semih'e Samsun ve Samsunspor hakkında sorular sordum. Kendisinden takım ve şehir hakkında bilgiler aldım. Semih, Samsun'da çok mutlu olduğu belirtince ben de geldim. Kardeşimle bir araya gelmek için Samsun'u tercih ettim. Semih ile birbirimize çok benziyoruz. Sadece sakallarımız farklı. Arkadaşlarımız bizi ayırt etsin diye ben uzun sakal bırakıyorum, Semih de kısa sakal bırakıyor. Geçmişte hakemler ve hocalarımız da bizi ayırt etmekte zorlanıyordu. Bu zamana kadar hakemler kart gösterirken şaşırmadı ama bundan sonra belki olabilir." diye konuştu.

Kardeşi ile sürekli ilk 11'de oynamayı hedeflediğini vurgulayan Melih, sezon sonunda Samsunspor'u Spor Toto Süper Lig'de görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Samsunsporun tek yumurta ikizleri Sahada karışmamak için...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Tek Yumurta İkizi#Semih Ve Melih Altıkulaç

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin