Samsunspor'un tarifsiz acısı.. 20 Ocak 1989'da otobüs kazasıyla Türkiye mateme boğuldu

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Başta Samsunspor taraftarı olmak üzeri tüm Türkiye, 20 Ocak 1989'da yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını bugün bir kez daha yaşıyor. Tarifsiz acının 33. yılında sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı.



Bu tarihte Malatyaspor ile oynayacağı maç için bu kente giden Samsunspor takımı sabah saaat 09:30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpıştı ve otobüs uçuruma yuvarlandı. Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomić ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştı.

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Resmi hesaplarını siyah görsellere dönüştüren Samsunspor da yaptığı bu paylaşımla Türkiye'ye yasa boğan kazanın 33. yılını andı:





TFF'den yapılan paylaşımda ise, "Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989’da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve şoför Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edemedi, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Buna rağmen federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakılarak "Onur Şampiyonu" ilan edildi.

Bir süre sonra Samsunspor, kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına siyah rengini de ekledi. Bu olayın anısına 2013-14 sezonunda Samsunspor taraftarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kazada hayatını kaybeden futbolcular ve teknik adamın koreografisini Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısı eşliğinde açmış tüm futbolseverleri duygulandırmıştı ve bu elim kazanın da unutulmayacağını göstermişti.



Türkiye'ye yasa boğan olay, 20 Ocak 1989 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 'Futbol yolunda can verdiler', 'Türkiye mateme boğuldu' başlıklarıyla verildi.

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Kazada hayatını kaybedenler anıldı

Samsunspor Kulübü tarafından bugün düzenlenen tören ile Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç, otobüs şoförü Asım Özkan ile yakın zamanda hayatını kaybeden eski başkan ve takım kaptanı Emin Kar mezarı başında anıldı.

33 yıllık acının kalplerinde yaşadığını ifade eden Samsunspor Kulübü Derneği Başkanv Vekili Savaş Boyar, “Takım otobüsümüz 33 yıl önce bugün bu saatlerde kaza yaptı. Kazada Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Kaptanımız Emin Kar ise kazada aldığı yara sonucu 32 yıl sakat kalmış ve bu acıyı kalbinde yaşamıştır. 33 yıldır aynı acıyı kalbimizde yaşıyoruz. Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



- “20 Ocak 1989 Samsun için unutulmayacak bir gündür”

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Kazanın yaşandığı dönemde takımın başkanı olan Hakkı Tomaç, “Bizi buluşturan bu elim kaza Samsun ve Samsunspor’un yaşadığı en büyük acılardan biridir. 20 Ocak 1989 Samsun için unutulmayacak bir gündür. O gün çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik. Bu kardeşimiz Nuri Asan, Samsunspor’a gönülden bağlıydı. Allah kazada kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımıza rahmet eylesin” diye konuştu.

Yaşanılan acıyı içlerinde hissettiklerini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kazanın üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen bir o kadar da taze olarak hissettiğimiz acı dolayısıyla bir araya geldik. Kazada hayatını kaybeden herkese ve Emin Kar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bu acı canlı ve içimizde hissediyoruz. Geçen yıl bu kazada hayatını kaybedenler için anıtın açılışını yapmıştık. Samsunspor için hep birlikte elimizden gelen her şeyi yapamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından, kazada hayatını kaybedenler için dualar edilip, mezarları başına çiçek bırakıldı. Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, takım kaptanı Yasin Öztekin, futbolcu Nurullah Aslan, taraftarlar ve kulüp yöneticileri katıldı.