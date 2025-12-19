Samsunspor'un Mainz mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler! 'Gerçek bir seviye tespit karşılaşmasıydı'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Mainz 05'e deplasmanda 2-0 yenilen Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak.

MAINZ SAHADAN 2-0 GALİP AYRILDI

48. dakikada Mainz 05 farkı 2'ye çıkardı. Js Lee'nin şutunda top ceza sahası içinde Van Drongelen'in eline çarpmasının ardından hakem Mohammad Al-Emara penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Amiri, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0 55. dakikada Amiri'nin aşırtma pasında altıpas içinde topla buluşan Js Lee'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 80. dakikada Tomasson'un ortasına Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Batz topu bloke etti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Mainz 05, 2-0 kazandı.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek. Ligde play-off kuraları 16 Ocak 2026'da çekilecek. Play-off karşılaşmaları ise 19 ve 26 Şubat 2026'da oynanacak.

Samsunspor'un Mainz mağlubiyetini Hürriyet yazarı Koray Durkal bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

KORAY DURKAL - TEŞHİSİ YİNE THOMAS REİS KOYACAK

Bu maçı farklı bir gözle takip etmemin temel sebebi Samsunspor’un bugüne kadar oynadığı takımları göz önüne aldığımızda Mainz’in gerçek bir seviye tespit karşılaşması olmasıydı.

Bu sezon Bundesliga’da son sırada yer alsalar da Konferans Ligi’nde daha farklı bir portre çiziyorlardı. Üstüne üstlük teknik direktör değişikliği takımın havasını değiştirmiş ve hafta sonu Bayer Münih deplasmanında 2-2’lik sonuçla dönmeyi başarmışlardı. İlk 45 gerçek bir Bundesliga karşılaşması gibiydi. Tempo, oyun yoğunluğu ve pozisyon zenginliği oldukça yüksekti.

OLIVIER NTCHAM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig’in bu sezon üçüncü bölgede en fazla başarılı dripling ilk 3 oyuncusu içinde yer alan Musaba maçın ilk bölümünde Costa’nın baskısına rağmen bu özelliğini göstermeye devam etti. Samsunspor’un ilk bölümdeki en net pozisyonunu hazırlayan da oydu.

Haberin Devamı

İlk yarım saatte Olivier Ntcham’ın sakatlığı da Samsunspor’un üçüncü bölge aksiyonlarını azalttı. 44’te gelen Widmer golüyle soyunma odasına yenik giden Samsunspor ikinci yarıya da bir penaltıyla başlayınca oyundan tamamen koptu. İlk 8 hayalleri son 2 karşılaşmadaki kötü performansla suya düşen Samsunspor için en doğru teşhisi yine teknik direktör Thomas Reis koyacaktır.