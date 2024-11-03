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Samsunspor'un konuğu Antalyaspor! Eksikler ve detaylar...

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#Antalyaspor#Samsunspor#Süper Lig
Samsunsporun konuğu Antalyaspor Eksikler ve detaylar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 10:56

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 11 puanla 13. basamakta bulunuyor. Samsunspor ise topladığı 22 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk maçta forma giyemeyecek.

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#Antalyaspor#Samsunspor#Süper Lig

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