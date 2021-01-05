Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan tam bir istikrar abidesi!

Ligde toplam 25 futbolcunun görev aldığı Samsunspor'da, Nurullah Aslan geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek, bin 530 dakika sahada bulundu.

Nurullah Aslan'ı, 15 maçta bin 350 dakika oynayan Kerem Can Akyüz ve 15 karşılaşmada bin 154 dakika sahada kalan Burak Çalık takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekipte 14 maçında forma giyen Nadir Çiftçi, 4 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer oyuncusu olurken, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Burak Çalık ve Guido Koçer 3'er gol kaydetti.

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