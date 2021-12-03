"Samsunspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi! Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...#Manchester United
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Dev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı Büyüme tahmininde önemli yükselişDev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı! Büyüme tahmininde önemli yükseliş#Fitch Ratings
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
Omicron kâbusu büyüyor... Kritik üçüncü doz uyarısı: mRNA detayı dikkat çektiOmicron kâbusu büyüyor... Kritik üçüncü doz uyarısı: mRNA detayı dikkat çekti#Omicron
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Yıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalıYıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalı!#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
Sosyal medya fenomeni taciz nedeniyle şikayetçi oldu İngilizce kelimenin çevirisi...Sosyal medya fenomeni 'taciz' nedeniyle şikayetçi oldu! İngilizce kelimenin çevirisi...#Selay Yörük
Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi Herkes bunu merak ediyordu...Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi! Herkes bunu merak ediyordu...#Ferdi Kadıkoğlu
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Samsunspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir..."

#Cenk İşler#Samsunspor#Anadolu Kulüpleri
Samsunspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir...

Türk futbolunun sembol golcülerinden ve Samsunspor Genel Kaptanı Cenk İşler, Samsunspor’un hedefinin her zaman Süper Lig olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Lige kötü başlayan fakat son haftalarda aldığı sonuçlarda olumlu bir hava yakalayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da takıma yeni katılan Genel Kaptan Cenk İşler, kırmızı-beyazlı ekibin son durumunu değerlendirdi.

Futbolculuk döneminde Süper Lig’de çıktığı 496 maçta 196 kez fileleri sarsma başarısı gösteren Cenk İşler, gol sıkıntısı çeken Samsunspor’da hücum oyuncularıyla da özel olarak ilgilendiğini dile getirdi.

“Samsunspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir”

Takım olarak hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Cenk İşler, “Samsunspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir. Biz de Samsunspor’da genel kaptanlık görevine layık olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Fazla mesai yapacağız. Samsunspor’un hedeflerine en kısa sürede, umarım bu sene yakışır bir şekilde iyi futbol oynayarak ulaşmak istiyoruz. Ben Antalya kampında takıma dahil oldum. Orada 10 gün boyunca futbolcularla ve teknik heyetle beraber oldum. Genel bir değerlendirme yaptık. O kamp iyi geçti. Ardından Eyüpspor maçı ve Adanaspor maçında gördük ki en azından az pozisyon vermeye ve disiplinli oynamaya başladık. Gönül daha fazla gol bulalım ister. Bu da zamanla olabilecek bir şey. Eksiklerimiz var, bunları da tamamladıktan sonra çok daha diri ve iyi oynayan bir Samsunspor hedefliyoruz” dedi.

Samsunspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir...


“Güzel sonuçlar almak istiyoruz”

Haberin Devamı

Hücum hattındaki oyuncularla görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını ifade eden Cenk İşler, “Genç ve hücum hattındaki oyuncularımızla konuşuyoruz. Deneyim ve tecrübelerimizi kendilerine aktarmaya çalışıyoruz. Sahanın içindeki teknik anlamdaki sorumluluk tamamen Fuat Çapa’da. Biz de saha dışında zaman zaman tesislerin içinde futbolcularla bir araya gelip neleri daha iyi yapabileceğimizi, neleri yapmayacağımızı sürekli dile getiriyoruz. Futbolcular da bunu çok iyi algılıyorlar. Bu da çok önemli. Futbolcuların zaman zaman algılaması da geç olabiliyor. Dinliyorlar ve algılamalarında da hızlı sonuç alabiliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Güzel sonuçlar almak istiyoruz” diye konuştu.

“Ocak’ta eksikleri kapatıp, 2. devreye daha umutlu bakacağız”

Takımın eksiklerini Ocak ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte gidereceklerini de vurgulayan İşler, “Son 3 maçta 7 puan topladık. Gayet olumlu ve güzel bir hava hakim. Şimdi Altınordu maçı var. Son derece kritik maçlardan biri olacak. En son ligin güçlü ekiplerinden Ankaragücü’nü sahalarında yendiler. Zor geçecek ama ne olursa olsun biz rakip gözetmeksizin her maça galibiyet için çıkıyoruz. 5 maçın 3’ü içeride, 2’si dışarıda olacak. Toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayıp, devreyi ilk 6’da bitirmek istiyoruz. Umarım bu hedefimize ulaşırız ki Ocak ayında eksik yönlerimizi kapatıp, ligin 2. yarısına çok daha umutla bakarız” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Son olarak taraftarlara da mesaj gönderen Cenk İşler, şunları söyledi:

“Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Herkesi tribünlere davet ediyorum. Eski şaşalı günlerimizi hep birlikte bir arada geçirmek istiyoruz. Taraftarlar ile ilgili süreç, sonuçlarla da alakalı. Yavaş yavaş kendileri de hem genç oyuncularımız hem takımımız hocamızla birlikte çok güzel çalışıyor. Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Her zaman 12. adama çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza sesleniyorum; gelsinler ve takımlarını desteklesinler.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cenk İşler#Samsunspor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER