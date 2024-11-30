Samsunspor'un golcüsü Dimata saç baş yoldurdu! İki pozisyon, iki boş kale, iki kaçan gol...

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Samsunspor ile Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarınıı paylaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf, 4-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ile 55. dakikalarda Marius ve 90+3. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

DIMATA SAÇ BAŞ YOLDURDU

Samsunspor'un santrforu Landry Dimata, karşılaşmada kaçırdığı gollerle güne damgasını vuran isim oldu.

27 yaşındaki futbolcu, iki kez boş kaleye meşin yuvarlağı isabet ettiremeyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

İLK YARININ BAŞINDA KAÇTI

Önce 46.. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Emre Kılınç, hızla ceza sahasına girdi ve çizgiye inmeden arka direğe yerden bir orta yaptı. Oldukça müsait bir pozisyonda olan Dimata'nın boş kaleye vuruşu üstten auta gitti.

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İKİNCİSİ DİREĞE TAKILDI

Sonrasında yine sağ kanattan oluşturulan atakta Marius Mouandilmadji, hızla ceza sahası içine getirdiği topu yine içeride bekleyen Dimata ile buluşturdu. Landry Dimata'nın yaptığı gol vuruşu bu kez de direğe takıldı ve oyun alanına geri döndü.

Pozisyonu izleyen Samsunsporlu taraftarlar ve futbolseverler, Dimata'nın iki kez benzer şekilde boş kaleye golü kaçırmasına inanamadı.