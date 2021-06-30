Samsunspor'un 56. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

Dağlı, mesajında, Samsunspor'un 30 Haziran 1965'te kurulduktan sonra kentin en önemli değerlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Tarihi boyunca pek çok başarıya imza atan, "Türk futbolunun koca çınarı" Samsunspor'un 56. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerle kutladığını ifade eden Vali Dağlı, Samsunspor'un futbol camiasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Vali Dağlı, mesajında şunları kaydetti:



"Türk futboluna kazandırdığı yıldızları, taraftarı ve oynadığı güzel futboluyla olduğu kadar, futbol camiası içerisindeki duruşuyla da taraflı tarafsız tüm Türkiye'nin sevgisini ve saygısını kazanan Samsunspor'umuz, ümit ediyorum ki geçtiğimiz sezon son anda elinden kaçırdığı şampiyonluğa tek yürek olan taraftarının da desteğiyle ulaşacak ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yeni zaferlere imza atacaktır. Bu vesileyle, kurulduğu günden bugüne Samsunspor'umuza katkıları olan kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik heyetlerimiz, futbolcularımız ve taraftarımız başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor, bu sezonki başarılarımız için görev üstlenen ve mücadele edecek olanlara başarılar diliyorum."