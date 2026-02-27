×
Samsunspor'un 4-0'lık Shkendija maçı sonrası yazdı: Daha fazlasını hayal ettiriyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 08:12

Samsunspor'un Shkendija karşısında aldığı 4-0'lık galibiyeti ve Konferans Ligi'ndeki turunu, Hürriyet yazarı değerlendirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor ile Shkendija kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Shkendija'yı rövanşta da 4-0 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

KORAY DURKAL YAZDI: DAHA FAZLASINI HAYAL ETTİRİYOR

Hürriyet spor yazarlarından Koray Durkal'ın maç sonrası yazısı şu şekilde oldu:

Samsunspor bize daha fazlasını hayal ettiriyor

Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan Samsunspor, evindeki rövanşa bu avantajla çıktı.

İlk yarıda oyun Shkendija deplasmanındaki gibi sıkıntılı başladı. Rakip yarı alanda hızlı çoğalamadı Samsunspor. Yine de zayıf rakibine pozisyon vermeden soyunma odasına gitti. İkinci bölümde daha aktif bir Samsunspor vardı.

Rakip kaleye 5-6 pasla inen ve pozisyonlar bulmaya başlayan temsilcimiz 53. dakikada kazandığı penaltıyı Ntcham ile gole çevirdi. Bu golle birlikte Shkendija‘nın da gardı düştü. Samsunspor kalesine gelmeye çalışan Makedon ekibi bu kez arkada boşluklar bırakmaya başlayınca Samsunspor 71. dakikada Ndiaye ile skoru 2-0’a taşıdı. 79 ve 90+2. dakikalarda bu kez sahneye Mouandilmadji çıktı ve Samsunspor’u son 16’ya taşıyan golleri attı.

İLK SEZONUNDA BÜYÜK BAŞARI

Sezon ortasında radikal bir karar alarak teknik direktör değişikliğine giden Samsunspor, Avrupa Konferans Ligi’ndeki ilk sezonunda son 16 turuna kalarak büyük başarı elde etti. Yeni rakip Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak. Lig aşamasındaki iyi performansları da düşünecek olursak Samsunspor için daha fazlasını hayal etmek mümkün.

 

