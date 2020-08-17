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GeriFutbol Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan'ın ikinci koronavirüs testi negatif!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan'ın ikinci koronavirüs testi negatif!

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Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan'ın ikinci koronavirüs testi negatif!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ın ikinci kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

Genç kalecinin Bolu kampında üç gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testten bu kez negatif sonuç alındı.

Kırmızı-beyazlı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkinci testim negatif çıktı. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübünün internet sitesinde ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Nurullah Aslan'da, yapılan ek kontrollerde herhangi bir bulgu saptanmadığı bildirilmişti.

Aslan'ın, tedbir amaçlı izolasyon süreci devam ediyor.

 

Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslanın ikinci koronavirüs testi negatif

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