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Samsunsporlu Junior Tallo: “Süper Lig’e çıkacağız...”

#Spor Toto 1. Lig#Samsunspor#Junior Tallo
Samsunsporlu Junior Tallo: “Süper Lig’e çıkacağız...”

Samsunspor’un Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Junior Tallo, play-off’lara kaldıktan sonra Süper Lig’e çıkacaklarını iddia etti.

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Spor Toto 1. Lig’de ilk 6 yarışından bulunan Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını Samsun’da Nuri Asan Tesislerinde sürdürüyor.

Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Gadji Carmel Junior Tallo, Süper Lig’e çıkacaklarına inandıklarını ifade etti.

“Play-off’lardan istediğimizi alıp, Süper Lig’e çıkacağız”

Önce play-off’lara kalacaklarını, ardından da Süper Lig’e çıkacaklarını iddia eden Tallo, “Adaptasyon sürecim çok iyi gidiyor. Her şeyin mükemmel olduğunu söyleyemem. Bazı maçları kazanıyor, bazı maçları ise kaybediyoruz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Onlardan özür diliyoruz. İnşallah bundan sonra elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz yere ulaşacağız. Play-off umudumuz var. Play-off’a kalmak için elimizden geleni yapacağız çünkü taraftarımız da bunu hak ediyor. Bundan sonra da play-off’a kalıp, oradan istediğimizi alıp Süper Lig’e çıkacağız” dedi.

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Devre arası transfer sezonunda Macaristan ekiplerinden Ujpest’ten transfer edilen Junior Tallo, Samsunspor forması ile 4’ü ilk 11’de olmak üzere 6 maça çıktı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Samsunsporlu Junior Tallo: “Süper Lig’e çıkacağız...”

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#Spor Toto 1. Lig#Samsunspor#Junior Tallo

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