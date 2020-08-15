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İHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 23:34,Son Güncelleme:

Samsunspor'dan yeni 'korona' açıklaması

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Samsunspor'dan yeni 'korona' açıklaması
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Öğle saatlerinde bir oyuncusunun korona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle yapacağı hazırlık maçının iptal olduğunu duyuran Samsunspor, yaptığı yeni bir açıklama ile yapılan ek kontroller sonucu oyuncuda herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Samsunspor bir futbolcusunun korona virüsü (Kovid-19) PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kulüpten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde PCR testi pozitif çıkan oyuncumuz Nurullah Aslan’da, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde yapılan ek kontroller sonucunda herhangi bir bulgu saptanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Samsunspordan yeni korona açıklaması

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