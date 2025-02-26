×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Samsunspor'dan yabancı hakem talebi! TFF'ye resmi başvuru yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Samsunspor#Yabancı Hakem
Samsunspordan yabancı hakem talebi TFFye resmi başvuru yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:00

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin kalan bölümünde oynayacakları Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile yapacakları maçları yabancı orta hakemin yönetmesini istedi.

Haberin Devamı

Reeder Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuru yaparak kritik karşılaşmalarını yabancı hakemin yönetmesini istedi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'in kritik haftalarına girildiğine işaret edildi.

Samsunspor'un ligde üçüncü sırada yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek Federasyonumuzu tebrik ederiz. Kulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

TFF'ye yabancı hakem ataması yapılması için resmi başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz."

Gözden KaçmasınFutbol Konseyinden çok konuşulacak sözler: Bizim derbimiz maalesef büyük hayal kırıklığı | Ey Türk hakemleri, yıllarca nasıl tahammül etmişiz sizeFutbol Konseyi'nden çok konuşulacak sözler: Bizim derbimiz maalesef büyük hayal kırıklığı! | Ey Türk hakemleri, yıllarca nasıl tahammül etmişiz sizeHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Samsunspor#Yabancı Hakem

BAKMADAN GEÇME!